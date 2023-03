La date est fixée pour ce transfert de l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor cette saison, Arkadiusz Milik a été prêté avec option d’achat par l’OM à la Juventus. Très bon depuis son arrivée en Italie, l’international polonais devrait y rester. Les discussions entre Marseille et la Vieille Dame reprendront à la mi-avril.

Titulaire à l’OM la saison dernière, Arkadiusz Milik ne faisait pourtant pas l’unanimité à Marseille. Pablo Longoria cherchait un autre attaquant, le Polonais a donc été poussé vers la sortie. Prêté avec option d’achat à la Juventus, Milik est décisif avec la Vieille Dame.

«J'ai eu une possibilité et j'ai voulu la saisir»

« J'étais heureux à Marseille, l'équipe s'améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les six mois nous étions plus forts. Je suis arrivé en janvier, l'été suivant les dirigeants ont pris six ou sept joueurs importants et nous nous sommes qualifiés en Ligue des champions. Ensuite, avec la Ligue des champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité. Mais j'ai eu une possibilité et j'ai voulu la saisir », expliquait Arkadiusz Milik en octobre dernier pour justifier son départ de l’OM.

«La hype n’a pas duré», un gros coup de l’OM vire au flop https://t.co/3V77O6qFFG pic.twitter.com/TFZSAtCZW7 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Les discussions vont reprendre entre l’OM et la Juve