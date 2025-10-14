Kylian Mbappé - PSG : «C’est officiel», l’annonce de transfert improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024, Kylian Mbappé avait décidé d'aller à la rencontre des ultras avant même l'officialisation de la nouvelle afin de leur faire part de son départ au Real Madrid. Et Romain Mabille, le président du CUP, raconte cette fameuse scène du barbecue au Parc des Princes avec Mbappé.

Le jour où il s'apprêtait à officialiser la nouvelle de son départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé avait décidé de partager un barbecue au Parc des Princes avec les membres du CUP afin de leur annoncer la nouvelle avant qu'elle ne soit rendue publique. Romain Mabille, le président du CUP, raconte dans Ici Paris Île de France cette soirée complètement à part avec l'ancienne star du PSG.

« Il va partir », Mbappé voulait voir les ultras « On était au Parc des Princes, on nous appelle et on nous dit que Kylian Mbappé va annoncer le soir qu’il va partir dans une vidéo. On nous demande s’il peut passer parce qu’il aimerait bien nous l’annoncer de visu avant que les gens le découvrent sur une vidéo. On en discute et on prend la décision de dire oui, qu’il peut venir. Qu’il le fasse parce que c’est bien pour sa communication, c’est une autre question. Moi, je suis président d’une association avec des gens qui sont là. Ce n’est pas un joueur anecdotique, c’est Kylian Mbappé, qui a passé sept ans au PSG, qui est issu de l’Île-de-France. Il va partir, on sait tout ce qu’il va s’en suivre. Il veut venir l’annoncer aux gens de visu avant qu’ils l’apprennent dans une vidéo. Bah viens! Tu es un petit de chez nous, tu veux l’annoncer aux gens. Je le prends comme une marque de respect pour les gens de mon association. C’est la première fois que ça arrive avec un joueur », confie Romain Mabille.