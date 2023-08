Kylian Mbappé provoque trois transferts au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ça bouge au PSG dans le sens des départs, et après Neymar, d’autres grands noms de l’effectif francilien pourraient être amenés à changer d’air d’ici la fin du mercato estival. D’ailleurs, il semblerait que Kylian Mbappé soit à l’origine d’un certain nombre de ces départs qui seraient liés à sa réintégration en équipe première.

Depuis le début de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse de faire couler beaucoup d’encre et fait l’objet de nombreux rebondissements. Après avoir été mis à l’écart pendant de longues semaines après avoir signifié à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation jusqu’en 2025, le capitaine de l’équipe de France a récemment été réintégré et semble avoir trouvé un terrain d’entente avec le PSG. Mais ce choix n’a pas été sans conséquences…

Mbappé à l’origine des départs de Neymar, Paredes et Verratti ?

Dans sa chronique sur CaughtOffside, le journaliste Jonathan Johnson laisse entendre que Kylian Mbappé a provoqué une vague de départs au PSG : « Le départ de Neymar ouvre la possibilité d'une amélioration des conditions personnelles de Mbappé en tant que leader incontesté au Parc des Princes et il y a de la place pour un nouveau contrat potentiel. Cela dit, à l'heure actuelle, rien n'est fait et le joueur de 24 ans sera toujours libre l'été prochain. [...] En plus de Neymar, Leandro Paredes est parti à la Roma, tandis que Marco Verratti pourrait encore partir, et ce sont trois des joueurs dont l'attitude a été remise en question par la superstar française dans le passé », explique-t-il.

Une prolongation en bonne voie ?