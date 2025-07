Kolo Muani - PSG : L’offre qui peut tout relancer !

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé de solution pour quitter le Paris Saint-Germain. La Juventus semblait pouvoir faire un effort, mais les négociations n’avanceraient plus et en Italie certains assurent même que c’est peine perdue. Mais une nouvelle porte devrait bientôt s’ouvrir pour l’international français...

Après six mois passés en Serie A , Randal Kolo Muani est revenu à Paris. Son prêt à la Juventus s’est terminé le 15 juillet dernier si en Italie on aimerait le garder, les dernières nouvelles n’annoncent rien de bon. Les négociations avec le PSG seraient en effet au point mort et les Bianconeri auraient déjà commencé à travailler sur des pistes alternatives pour renforcer leur attaque.

« Le PSG attend la Premier League »

Et cette tendance se confirme de jour en jour, comme l’a expliqué Alessandro Sugoni sur Sky Sport Italia. « Concernant Kolo Muani, on chercher actuellement un moyen de convaincre le PSG de le libérer aux conditions souhaitées par la Juventus. Or, le PSG attend, espère et peut-être même sait que des offres pourraient arriver, notamment de la Premier League, pour le recruter définitivement » a déclaré le journaliste italien, qui semble que croire que le PSG a un plan.