Kolo Muani : L’énorme coup de pression du PSG !

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani est devenu un véritable poids. Luis Enrique ne veut plus entendre parler de lui et si la Juventus aimerait le garder au-delà de son prêt, les négociations ne semblent pas vraiment avancer.

Ou jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? L’attaquant français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. La seule chose certaine c’est qu’il ne portera pas les couleurs du PSG, puisqu’il ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique, qui l’a poussé vers la sortie l’hiver dernier.

Toujours pas d’accord entre le PSG et la Juve Une solution a été trouvée avec un prêt à la Juventus, mais ça ne règle pas tout. Il sera en effet de retour le 15 juillet prochain et si à Turin on aimerait le garder, les négociations semblent pour le moment tourner en rond. Tuttosport nous apprend en effet que le PSG insisterait pour un prêt avec option d’achat obligatoire, ce qui ne serait pas vraiment du goût des Bianconeri, qui pencheraient plutôt pour une simple option d’achat.