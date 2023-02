Karim Benzema flambe, il le met au défi de le recruter

La rédaction

De retour à l’OL, mais cette fois-ci en tant que conseiller football, Sonny Anderson a reçu son premier ordre de mission de la part de son président Jean-Michel Aulas : faire revenir Karim Benzema.

Sonny Anderson est une icône de l’OL, un club qu’il a côtoyé à deux reprises juste en tant que joueur. Le premier passage a eu lieu lors de la saison 1993-1994 avant de filer à l’AS Monaco et au FC Barcelone. Et 1999, le Brésilien est revenu à l’OL, mais cette fois-ci l’espace de quatre saisons.

«Si Sonny Anderson va rapatrier Karim Benzema à l'OL ? Première mission !»

Il aura fallu attendre 20 ans tout juste pour témoigner du retour de Sonny Anderson à l’OL. Intronisé ce jeudi en tant que conseiller football du club rhodanien, le Brésilien a reçu une demande folle de son président Jean-Michel Aulas : recruter Karim Benzema, l’enfant de la maison. « Si Sonny Anderson va rapatrier Karim Benzema à l'OL ? Première mission ! ».

Mercato : Surprise, le Real Madrid a trouvé le successeur de Benzema https://t.co/bYXCxrWKVa pic.twitter.com/x2CxnbMWQj — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Benzema est en feu au Real Madrid

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin prochain au Real Madrid, Karim Benzema devrait prolonger ce bail pour une saison supplémentaire. Auteur d’un doublé face à Liverpool mardi soir (5-2), Benzema a rejoint Lionel Messi comme étant le seul joueur à inscrire un but dans chacune des 18 dernières éditions de la Ligue des champions. Légendaire pour le Ballon d’or 2022.