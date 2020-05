Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un nouveau contrat pour Buffon ?

Publié le 31 mai 2020

Gianluigi Buffon, vétéran de 42 ans, devrait signer un nouveau contrat avec la Juventus.