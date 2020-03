Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Bruno Fernandes a été influencé par... Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 mars 2020 à 22h40 par La rédaction

Arrivé à Manchester United l’hiver dernier, Bruno Fernandes a expliqué que le fait que Cristiano Ronaldo ait évolué au sein des Red Devils l'avait conduit à ne pas hésiter au moment de s'engager en leur faveur.