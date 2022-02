Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus valide déjà l'arrivée de Vlahovic !

Publié le 11 février 2022 à 11h25 par La rédaction

Déjà décisif lors de ses deux premiers matchs avec la Juventus, Dusan Vlahovic séduit les supporters de la Vieille Dame. Son entraineur, Massimiliano Allegri, est lui aussi sous le charme, même s’il reste conscient des possibles améliorations.