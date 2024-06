«Je le signe aujourd’hui», l’incroyable prédiction sur Mbappé au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé avec le Real Madrid. L’annonce du club merengue est tombée lundi soir. Désormais, les débuts de l’attaquant français au sein du club merengue sont très attendus, et pour Éric Di Meco, aucun doute qu’il va flamber et parie qu’il marquera même au moins 25 buts en Liga.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid fait grandement parler, et de premières questions émergent. A commencer par savoir la façon dont il va s'acclimater en Espagne. Mais Eric Di Meco n'a aucune inquiétude puisqu'il prend même les paris concernant le nombre de buts de Mbappé en Liga.

Mercato : Le clan Mbappé fait toujours peur au PSG ! https://t.co/YHESRZdwNJ pic.twitter.com/xMLm3Uel4I — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

«Mbappé va mettre facilement plus de 25 buts en Liga»

« Je le signe aujourd'hui, il va mettre facilement plus de 25 buts en Liga, et je parie même sur plus de 30 buts. Bellingham en a mis 19 cette saison et Vinicius en a mis 15. C'est un championnat où les équipes jouent, il n'y a pas d'épiciers là-bas. C'est dur de mettre des buts en Ligue 1. Quand tu en mets 30, c'est facile de s'adapter », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Je ne me fais aucun souci pour lui»