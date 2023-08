Jackpot pour le PSG, c’est historique !

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a empoché une somme proche de 141M€ grâce à ses ventes, notamment celle de Neymar. Alors que le marché ferme ses portes le 1er septembre, le club de la capitale a déjà réalisé un record de recettes sur une fenêtre de transferts.

Depuis l'ouverture du marché estival, Luis Campos s'est montré particulièrement actif. En effet, le conseiller football du PSG a déjà offert neuf joueurs à Luis Enrique : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. De surcroit, Luis Campos a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig.

L'Arabie Saoudite lâche 90M€ pour Neymar

Dans le sens des départs, Luis Campos a également fait forte impression cet été. Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre, le dirigeant du PSG a déjà officialisé de nombreux transferts. En effet, Neymar (Al Hilal, 90M€), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig, 15M€), Abdou Diallo (Al Arabi, 15M€), Mauro Icardi (Galatasaray, 10M€), Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort, 6,5M€), Leandro Paredes (AS Rome, 2,5M€), Renato Sanches (AS Rome, prêt d'1M€) et Djeidi Gassama (Sheffield, 1M€) ont été cédé par le PSG lors de cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, l'écurie parisienne a encaissé une somme record grâce à ces transactions : 141M€ au total. Avant cet été, le PSG n'avait jamais atteint le cap des 115M€ grâce à ses ventes.

Le PSG a encaissé 141M€ cet été

En effet, le précédent record du PSG a été atteint pour la saison 2018-2019. Grâce aux transferts de Gonçalo Guedes (Valence, 40M€), Javier Pastore (AS Rome, 24,7M€), Yuri Berchiche (Athletic Bilbao, 24M€), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 10,3M€), Yacine Adli (Girondins de Bordeaux, 5,5M€ en janvier 2019), Jonathan Ikoné (LOSC, 5M€), Giovani Lo Celso (Betis, prêt de 3M€) et de Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou, prêt d'1,5M€), le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avait amassé environ 114M€. Et lors de l'été 2019, le PSG avait presque égalé ce précédent record en empochant près de 112,40M€. Alors que Marquinhos, Marco Verratti et Hugo Ekitike pourraient prendre la porte cet été, Luis Campos devrait faire exploser le chiffre actuel. A suivre...