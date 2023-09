Jackpot au RC Lens, il annonce la couleur après le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux saisons convaincantes en Ligue 1, le RC Lens a franchi un cap plus qu'important en terminant deuxième derrière le PSG. Par conséquent, les Sang-et-Or sont qualifiés pour la Ligue des champions ce qui a impliqué de nombreux changements en interne, y compris au sujet des salaires au sein de l'effectif, comme le confirme Franck Haise.

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens a enchaîné deux très belles saisons, terminant deux fois de suite septième. Cependant, la saison dernière, les Sang-et-Or sont allés au-delà de leurs espérances, terminant deuxième derrière le PSG. Une place de dauphin du club parisien synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions et d'augmentation significative des revenus.

Un attaquant recale le RC Lens et vit un calvaire https://t.co/MXndXxV2Fx pic.twitter.com/vn3H99JWDS — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Plusieurs augmentations au RC Lens

Selon les informations de L'EQUIPE , le RC Lens a ainsi augmenté le salaire de plusieurs cadres de son effectif puisqu'ils sont désormais quatorze à toucher au moins 100 000€ bruts par mois, ce qui en fait la huitième masse salariale de Ligue 1. Mais alors que les résultats peinent à suivre en ce début de saison, les Sang-et-Or vont ils pouvoir assumer ces nouveaux contrats si la situation sportive ne suit pas ? Franck Haise se montre rassurant.

«Leurs salaires étaient une anomalie à l'époque»