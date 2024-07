«Irrespectueux», «inadmissible»… L’OM se fait dézinguer sur le mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar de ce que peut faire le PSG, l’OM a également son loft des indésirables. Alors que le club phocéen s’est déjà débarrassé de plusieurs joueurs à l’occasion de ce mercato estival, le dégraissage au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi n’est pas terminé. Chancel Mbemba ferait notamment partie de ces éléments sur lesquels l’OM ne compte plus. Mais voilà que le traitement réservé au Congolais est loin de faire l’unanimité.

Avec Roberto De Zerbi désormais aux commandes, l’OM est reparti sur un nouveau projet. Le début d’une nouvelle ère qui implique forcément de nombreux changements dans l’effectif phocéen. On le voit d’ailleurs actuellement avec les multiples arrivées à l’OM, qui ne devrait pas s’arrêter là. Dans le même temps, Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent aussi pour trouver des solutions afin de se débarrasser des indésirables. En attendant, ces joueurs en question s’entraînent à l’écart à Marseille.

Mercato : Après le flop, l’OM relance une tradition historique ! https://t.co/eI7ofsyTrA pic.twitter.com/WvDlL1ITga — le10sport (@le10sport) July 28, 2024

« Total soutien à Chancel »

A l’OM, cette situation concerne notamment Chancel Mbemba. Mis à l’écart, le Congolais peut compter sur le soutien du président de l’Union des footballeurs du Congo, Hérita Ilunga, qui s’en est pris à l’OM sur X : « Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel ».

Mbemba recale Rennes

En attendant, Chancel Mbemba est encore et toujours un joueur de l’OM, malgré la volonté du club phocéen de le faire partir. Et le Congolais ne semble pas pressé de partir en dépit de sa situation à Marseille. Comme cela a été révélé par L’Equipe, Rennes aurait notamment approché Mbemba à l’occasion de ce mercato estival. Mais le défenseur central ne voudrait pas rejoindre le club breton, pas emballé par le projet sportif.