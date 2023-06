Incroyable, sept joueurs vont débarquer à l’OM !

Jean de Teyssière

L'été s'annonce bouillant du côté de La Commanderie. Après le départ d'Igor Tudor suite à sa démission du poste d'entraîneur, Pablo Longoria va également devoir gérer tous les retours de prêts, et ils sont nombreux. Sept joueurs devraient faire leur retour à la fin de la saison et le casse-tête va donc commencer.

Avec neuf joueurs prêtés en début de saison dernière, Pablo Longoria devait se douter que certains d'entre eux ne continueraient pas dans leur club d'accueil. Seuls deux sont parvenus à faire lever par leur club leur option d'achat, il s'agit de Nemanja Radonjic (Torino) et Luis Suarez (Almeria). Concernant les sept autres, leur destin n'est pas scellé et un retour du côté de l'OM cet été est plus que probable.

Issak Touré : c'était prévu

D'après La Provence , le prêt de Isaak Touré à Auxerre n'a été fait que dans un seul et unique but : s'aguerrir et accumuler du temps de jeu. Son prêt, sans option d'achat a été une réussite puisqu'en 6 mois, il a participé à 19 rencontres pour 1590 minutes disputées et 1 but. Le retour du défenseur central à La Commanderie faisait donc partie des plans de Pablo Longoria.

Pour les autres, ça se complique...