Incroyable, le PSG pris au piège sur le mercato ?

En quête d’un buteur sur le mercato, le PSG penserait à Harry Kane pour notamment combler Luis Enrique. Néanmoins, Luke Shaw a bougé ses pions pour que l’Anglais vienne à Manchester United.

Harry Kane est bien parti pour être l’une des attractions du mercato. En effet, le meilleur buteur d l’histoire de Tottenham voit son contrat arriver à expiration le 30 juin 2024. Mais quand bien même les Spurs le perdront dans un an, sans la moindre compensation financière, The Athletic a dernièrement affirmé que le président Daniel Levy privilégierait le fait de le garder plutôt que de le vendre cet été.

Luke Shaw contrecarre les plans du PSG avec Harry Kane

Le mercato s’annonce encore long et le PSG aurait donc toutes ses chances de mener à bien cette opération, Harry Kane étant une piste réclamée par Luis Enrique, futur entraîneur du PSG, selon les informations de Sports Zone . Néanmoins, Manchester United serait prêt à jouer un sale tour au Paris Saint-Germain, grâce notamment à Luke Shaw.

«Je plaisante à moitié»