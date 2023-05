Incroyable, le PSG a bouclé un transfert secret !

Alexis Brunet

Il va y avoir du mouvement cet été à Paris. De nombreux joueurs devraient arriver dans la capitale et beaucoup partiront aussi. Pour l'instant c'est au niveau des arrivées que Luis Campos s'active. Il aurait d'ailleurs déjà bouclé la venue d'un joueur dans le secret, alors que celui-ci était pisté par les plus grandes écuries européennes.

Luis Campos se sait attendu. Le conseiller football du PSG est conscient que beaucoup au club ont trouvé que ses deux premiers mercatos étaient plutôt ratés. Avec notamment des joueurs comme Carlos Soler ou bien Hugo Ekitike qui n'ont pas donné satisfaction. Mais aussi l'échec du transfert Hakim Ziyech par exemple.

De gros joueurs annoncés

Bonne nouvelle pour Campos, Paris va avoir du budget pour recruter cet été. Les Parisiens en auront bien besoin, car les noms qui sont sortis, notamment en attaque, vont coûter un peu cher. Randal Kolo Muani ne partira pas pour moins de 100M€, on peut s'attendre à un prix semblable pour Harry Kane. Victor Osimhen, cible prioritaire du PSG, ne partira même pas selon son président. Mais cela est une technique pour obtenir le prix le plus élevé possible, on parle même de 150M€ afin de s'attacher les services de l'international nigérian, auteur d'une saison exceptionnelle avec Naples.

Le PSG aurait bouclé l'arrivée d'un joueur de 16 ans