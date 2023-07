Incroyable, il propose un transfert à 200M€ au PSG

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison de très haute volée avec le Napoli, Victor Osimhen attise les convoitises des plus gros clubs européens. Comme à son habitude, Aurelio De Laurentiis ferme la porte à un éventuel transfert. En revanche, il accepterait volontiers que le PSG transmette une offre de 200M€ pour le laisser partir.

Le mercato s'emballe partout en Europe. Un joueur fait saliver de nombreuses équipes et il s'agit de Victor Osimhen. L'attaquant du Napoli sort de la meilleure saison de sa vie mais il faudra lâcher un gros chèque pour le recruter. Peu de clubs peuvent se le permettre et si l'on en croit son président Aurelio De Laurentiis, seul le PSG est en capacité de le faire.

PSG : C’est terminé pour Neymar, Luis Enrique prend position https://t.co/LwHGNzSTsw pic.twitter.com/5l8oMROpHS — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

«Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros...»

En bon businessman, le président du Napoli commence à faire monter les enchères pour Victor Osimhen. Et forcément, le PSG se retrouve impliqué dans la discussion. « Si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres. Le seul club qui peut s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros... on attend et on voit ce qui se passe. (...) Je pense personnellement que Victor restera ici », a déclaré Aurelio De Laurentiis à la presse italienne. Le Nigérian pourrait débarquer dans le club de la capitale si Kylian Mbappé s'en va.

Osimhen au PSG sans Mbappé ?

Il est très peu probable que le PSG puisse assumer l'indemnité du transfert de Victor Osimhen sans vente significative. Et dans l'effectif actuel, seul Kylian Mbappé pourrait rapporter gros. Le club de la capitale lui met la pression pour qu'il prolonge mais s'il ne se plie pas aux demandes de ses dirigeants, le champion du monde 2018 pourrait être vendu. Cela faciliterait l'opération Osimhen. Affaire à suivre...