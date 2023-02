Incroyable, il dit «non» à Cristiano Ronaldo

La rédaction

La signature de la star Cristiano Ronaldo à Al Nassr a provoqué un énorme tremblement de terre dans la planète football. Rapidement adoubée par le pays, la star portugaise a également fait des dégâts. Suite à un problème de réglementation concernant les joueurs internationaux, c’est le Camerounais Vincent Aboubakar qui a dû plier bagages. Ce dernier a d’ailleurs refusé une demande de Cristiano Ronaldo

Désormais, Vincent Aboubakar évolue en Turquie du côté du Besiktas. Bien installé jusque là à Al Nassr, le Camerounais avait quitté le club saoudien après que Cristiano Ronaldo l’ait rejoint. Le départ d’Aboubakar avait permis à Al Nassr de régulariser le Portugais dans son effectif, pourtant, dans un entretien accordé à l’émission Talents d’Afrique de Canal + , l'attaquant des Lions Indomptables révèle que CR7 en personne lui avait demandé de rester en Arabie Saoudite.

«Ronaldo voulait que je reste», révèle Aboubakar

L’international Camerounais déclare : « Cristiano Ronaldo voulait que je reste, je lui ai dit que non, que je partais pour des raisons familiales. Il m’a demandé où était ma famille, je lui ai dit en France et que je préférais aller en Turquie car plus proche. Il m’a confirmé que c'était mieux » .

Le départ d’Aboubakar n’est pas lié à Cristiano Ronaldo

Cette déclaration révèle donc que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, Vincent Aboubakar n’aurait pas été forcé à quitter le club après l’arrivée de la vedette portugaise.