Incroyable, Carlo Ancelotti offre un gros transfert à l'OL !

Cela pourrait être le gros coup du mercato d'hiver. En quête de renforts offensifs, l'OL pourrait obtenir le prêt d'Endrick qui ne joue quasiment pas au Real Madrid. Et afin de boucler cette opération, les Lyonnais peuvent compter sur l'aide précieuse de Carlo Ancelotti qui recommande à Endrick de trouver du temps de jeu s'il souhaite disputer la Coupe du monde.
Ancelotti intervient pour Endrick
« Oui, je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit parler au club pour voir ce qui est le mieux pour lui », confie-t-il dans une interview accordée à Placar avant de poursuivre.
« Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu'il est important pour lui de revenir au jeu et de montrer ses qualités », ajoute Carlo Ancelotti.