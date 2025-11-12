Incroyable, Carlo Ancelotti offre un gros transfert à l'OL !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OL cherchera à recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, Endrick semble être la priorité des Gones qui peuvent compter sur l'aide inattendue de... Carlo Ancelotti ! Le sélectionneur du Brésil a effectivement mis la pression sur l'attaquant du Real Madrid qui doit retrouver du temps de jeu s'il souhaite disputer la Coupe du monde.

Cela pourrait être le gros coup du mercato d'hiver. En quête de renforts offensifs, l'OL pourrait obtenir le prêt d'Endrick qui ne joue quasiment pas au Real Madrid. Et afin de boucler cette opération, les Lyonnais peuvent compter sur l'aide précieuse de Carlo Ancelotti qui recommande à Endrick de trouver du temps de jeu s'il souhaite disputer la Coupe du monde.

Ancelotti intervient pour Endrick « Oui, je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit parler au club pour voir ce qui est le mieux pour lui », confie-t-il dans une interview accordée à Placar avant de poursuivre.