Improbable, une star vient en aide à Mbappé et attaque le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Afin de mettre la pression sur Kylian Mbappé, qui souhaite rester à Paris sans pour autant renouveler son bail, le PSG a décidé de ne pas le convoquer pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une sanction qui fait forcément réagir, au point de dépasser les frontières du sport.

Alors que Kylian Mbappé est bien décidé à honorer son bail jusqu’à terme afin de pouvoir partir libre à l’été 2024, le PSG a annonce vendredi soir que son numéro 7 ne serait pas du voyage en Asie pour sa tournée estivale. Un moyen de mettre la pression à l’international français, à qui le PSG propose deux options, une prolongation ou un transfert cet été. La décision fait grand bruit, et suscite même l’indignation de Matt Pokora, le chanteur fan de football et de l’OM s’exprimant sur Twitter .

Matt Pokora attaque le PSG

« Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas re-signer ? À quoi bon faire des contrats alors ? », s’interroge Matt Pokora, avant de poursuivre : « Il y a un contrat, le gars honore son contrat jusqu’au bout, est toujours dispo, jamais de chichi à revenir en retard de vacances, veut toujours jouer tous les matchs même de Coupe etc… Mais le discours c’est « personne n’est plus grand que le club » ?! Quel est le rapport?! Il y a un contrat il l’honore où est la faute ?? Fallait pas forcer et faire des ponts d’or pour qu’il reste si l’institution est si grande que ça! »

Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas… — Matt Pokora (@MPokora) July 21, 2023

« Et quand Zlatan avait chié sur l’histoire du PSG, elle était où la sanction »