«Il va partir» : Une bombe est lâchée à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de la fin de la saison, l’OM est quasiment assuré de terminer troisième de Ligue 1, ce qui sera moins bien que lors du précédent exercice après lequel Jorge Sampaoli avait décidé de partir. Et selon Grégory Schneider, l’issue pourrait bien être la même avec Igor Tudor dont il annonce le départ de façon catégorique.

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier afin de remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor vient de vivre une saison assez mouvementée qui devrait se terminer sur une troisième place en Ligue 1, ce qui serait moins bien que la saison dernière. Et pour Grégory Schneider, le Croate va même quitter l'OM.

Tudor sur le départ ?

« L’OM a compressé le temps du football. C’est un an, tout le monde part. Et aujourd’hui avec Longoria, ça dure 1 an. Bien sûr que Tudor va partir, j’en suis persuadé. Sampaoli était parti alors qu’il avait fait une saison exceptionnelle en terminant deuxième derrière le PSG, 14 joueurs étaient partis », lance le journaliste de Libération au micro d' Europe 1 avant de se montrer encore plus catégorique.

«Tudor va partir, j’en suis persuadé»