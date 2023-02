Il va faire de grandes annonces sur son transfert au PSG

Thibault Morlain

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons avait toutefois décidé de s’en aller en 2019. Un départ qui avait fait énormément parler à l’époque, d’autant plus qu’il avait décidé de rejoindre le PSG. Un transfert sur lequel Xavi Simons est d’ailleurs revenu et voilà qu’il se prépare à lâcher certaines annonces à ce sujet à l’avenir.

Aujourd’hui au PSV Eindhoven, Xavi Simons peut enfin montrer tout son talent, ce qu’il ne pouvait pas vraiment faire au PSG, club qu’il avait rejoint en 2019. Alors qu’il avait tous les projecteurs braqués sur lui quand il était au centre de formation du FC Barcelone, le Néerlandais avait fait le choix de quitter la Catalogne. En 2019, il avait alors décidé de poser ses valises au PSG. Un transfert à propos duquel Xavi Simons va lâcher ses vérités comme il l’a annoncé ce jeudi à l’occasion d'un entretien accordé à Marca .

« Ça s’est terminé pour des choses que je dirai le temps venu »

« Le FC Barcelone ? Ça s’est terminé pour x raisons, pour des choses que je dirai le temps venu. Je suis très reconnaissant envers Barcelone. J’ai toujours énormément d’affection pour le club. Ma famille continue de vivre là-bas. C’est une ville très importante pour moi », a ainsi fait savoir Xavi Simons qui a donc pris la direction du PSG en 2019. Le Néerlandais a d’ailleurs confié à propos de ce transfert : « Paris est venu avec un très bon projet. Ils avaient énormément confiance en moi et l'ont montré. C’est pourquoi j’ai décidé d’aller avec eux ».

« J’ai énormément appris durant ces années »