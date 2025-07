«Il va débarquer» : Le remplaçant de Marquinhos arrive au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très discret sur le mercato et focalisé sur la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas encore bouclé d’arrivées cet été. Cependant, un transfert semble en excellente voie, à savoir celui d’Illya Zabarnyi qui devrait débarquer pour venir concurrencer Marquinhos et offrir plus de profondeur dans un secteur de jeu qui en manque cruellement.

Les suspensions de Willian Pacho et Lucas Hernandez pour la fin de la Coupe du monde des clubs mettent en lumière le manque de profondeur de banc dans ce secteur de jeu au PSG. C'est la raison pour laquelle les Parisiens ont fait d'Illya Zabarnyi leur priorité. Mais pour Walid Acherchour, c'est surtout pour ne pas laisser Marquinhos s'installer dans un confort.

Zabarnyi pour concurrencer Marquinhos ? « C’est pour ça que Zabarnyi va débarquer, parce qu’il ne faut pas laisser Marquinhos dans un confort. Mais sur cette Coupe du monde des Clubs, j’aime beaucoup le comportement de Marquinhos avec les jeunes. Je le trouve très bon dans sa manière de voir Doué, lorsqu’il lui demande de faire plus contre le Bayern », affirme-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.