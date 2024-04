Il snobe le PSG et déclare sa flamme à Barcelone !

Thomas Bourseau

Robert Lewandowski n’a pas connu une saison pleine en raison de problèmes physiques qu’il a lui-même reconnu en interview pour Sport BILD. Au cours de l’entretien en question, le buteur polonais a clamé son amour pour le Barça qu’il a rejoint en 2022 en recalant le PSG. Il assure vouloir aller au bout de son contrat voire plus si affinités.

À l’été 2022, le FC Barcelone chipait Robert Lewandowski au nez et à la barbe du PSG. Les médias français affirmaient tour à tour que Luis Campos, qui venait d’être nommé conseiller football du Paris Saint-Germain, avait pour objectif de recruter Robert Lewandowski afin de servir de point d’appui à Kylian Mbappé.

«Aujourd'hui, je peux dire que cela va durer encore au moins deux ans»

Finalement, Robert Lewandowski a fait le choix de rejoindre le FC Barcelone après le Bayern Munich au grand dam de Luis Campos et du PSG. Et alors qui lui reste deux années de contrat au Barça , Lewandowski a clairement fait part à Sport BILD qu’il ne veut pas quitter le club culé qu’il affectionne tout particulièrement. « Oui, un départ est définitivement exclu pour moi. Un changement cet été n'est pas à l'ordre du jour. Je me sens à nouveau bien physiquement. J'ai eu des problèmes physiques pendant la première partie de saison, et ce depuis le début de la préparation. En 2024, les choses se sont améliorées. J'ai joué de bons matches, parfois dans un autre rôle, celui de faux neuf : j'ai pu donner des passes décisives et participer au jeu. Tant que je me sens aussi bien que maintenant et que je remarque à l'entraînement que personne ne me fuit, je veux continuer à jouer. Aujourd'hui, je peux dire que cela va durer encore au moins deux ans ».

«Lorsque je constaterai que je ne suis plus au top physiquement et que j'ai des douleurs, je commencerai à réfléchir»