Il snobe le PSG au mercato et dévoile les raisons

Axel Cornic

Très apprécié au du côté de Doha, Marcus Rashford semblait être l’un des grands rêves du Paris Saint-Germain sur le mercato. Mais la star anglaise a mis fin aux espoirs parisiens en signant un nouveau contrat avec Manchester United, son club formateur auquel il est désormais lié jusqu’en juin 2028.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Marcus Rashford a fait saliver de nombreux clubs depuis son explosion au plus haut niveau. C’est le cas du PSG, qui va toutefois devoir remettre à plus tard son rêve de recruter l’attaquant anglais de 25 ans.

THIS IS HOME ❤️We couldn't be happier, @MarcusRashford 🙏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023

« J’étais un garçon de sept ans quand j’ai rejoint Manchester United »

Car ce mardi, Manchester United a annoncé la prolongation de sa pépite jusqu’en juin 2028 ! « J’étais un garçon de sept ans quand j’ai rejoint Manchester United et j’avais un rêve. Cette même passion, fierté et détermination à réussir me motivent toujours chaque fois que j'ai l'honneur de porter le maillot » a expliqué Marcus Rashford, sur le site officiel de son club.

« Je peux vous assurer que je donnerai tout pour aider l'équipe à atteindre le niveau qui doit être le nôtre »