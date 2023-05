Il snobe Deschamps et est proposé au PSG

Alexis Brunet

Le PSG va se montrer actif cet été sur le mercato. Plusieurs postes sont ciblés afin de venir renforcer l'équipe de Christophe Galtier. Bien que Milan Skriniar soit sur le point de débarquer à Paris, Luis Campos aimerait recruter un autre défenseur central. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Aymeric Laporte lui a été proposé.

Luis Campos, le conseiller football du PSG prépare activement le mercato d'été. Il a d'ailleurs bien avancé dessus, puisque Milan Skriniar va arriver à Paris à la fin de son contrat le 30 juin. Le défenseur slovaque de l'Inter Milan sera donc présent à la reprise du club de la capitale. Reste à savoir dans quel état.

Campos veut un autre défenseur central

Mais outre Skriniar, Campos aimerait recruter un autre défenseur axial. Sergio Ramos et Marquinhos ont montré des limites cette saison, et Presnel Kimpembe est lui blessé depuis de nombreux mois. Ainsi, son retour ne sera pas pour tout de suite. Le choix d'un système de jeu avec une défense à trois pousse donc le Portugais à chercher un autre renfort à ce poste. Et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'Aymeric Laporte. Selon les informations de Sports Zone , l'international espagnol - qui a snobé l'équipe de France de Didier Deschamps - a été proposé au PSG, mais aussi au FC Barcelone et à Chelsea.

Surprise au PSG, un transfert improbable est possible https://t.co/ZHih8mpgLJ pic.twitter.com/Eq09zIyula — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Laporte a peu joué cette saison à City

Ce qui est sûr, c'est que Manchester City souhaite se débarrasser de celui qui a rejoint la sélection espagnole afin de dégraisser un peu son effectif. Laporte pourrait ne pas être contre cette idée, car sous les ordres de Pep Guardiola cette saison il n'a pas beaucoup joué. Il ne compte que 11 apparitions en Premier League. Il est barré par la concurrence de Rúben Dias, Manuel Akanji ou bien John Stones. Sans doute qu'on en saura un peu plus sur sa décision après la finale de Ligue des Champions.