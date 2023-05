Il se lâche sur un transfert au PSG avec Mbappé

Thibault Morlain

Annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato hivernal, Malcom n’est finalement pas venu. Toutefois, le feuilleton pourrait ne pas être terminé. En effet, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg est encore annoncé dans le viseur du club de la capitale. Et rejoindre le PSG et Kylian Mbappé ne déplairait pas à Malcom.

En janvier dernier, le PSG cherchait à se renforcer offensivement. Si aucun joueur n’est venu, Luis Campos a étudié différents profils, comme celui menant à Malcom. « Il y a eu un intérêt, des discussions, malheureusement ça ne s’est pas décanté. Mais je vais continuer à travailler », a expliqué le joueur du Zénith pour Onze Mondial .

« Mon futur, c’est le travail de mon agent »

Et si ce n’était pas terminé entre le PSG et Malcom ? Dans la suite de son entretien, le Brésilien a annoncé le couleur pour son avenir. Il a alors expliqué : « On verra ce qui va se passer à l’avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zénith. Si les discussions continuent ? Je n’en sais rien. Mon futur, c’est le travail de mon agent ».

« Une attaque Mbappé / Malcom ? C’est clair que ce serait beau »