Il se fait insulter après son transfert au PSG, du soutien arrive

Bradley Barcola a connu une première agitée avec le PSG en retournant à Lyon quelques jours seulement après son transfert. Conspué et insulté à son entrée en jeu, le nouvel attaquant parisien a également été la cible du capo des Bad Gones, au même titre que Castello Lukeba et Malo Gusto. Ce dernier a réagi.

Alors que l’OL est en pleine crise, Bradley Barcola a quitté son club formateur à la fin du mercato estival pour s’engager en faveur du PSG, contre un chèque de 45M€. Hasard du calendrier, c’est à Lyon que l’attaquant a débuté sa nouvelle aventure parisienne en entrant en jeu lors de la quatrième journée de Ligue 1. Des débuts mouvementés pour lui, conspué et insulté à chaque prise de balle par le public rhodanien.

Barcola et les autres ciblés après leur transfert

Après la lourde défaite concédée par l’OL (1-4), le capo des Bad Gones avait pris le micro pour mettre la pression sur les joueurs, ciblant de nouveau Bradley Barcola et les autres pépites du club parties avant lui : Castello Lukeba et Malo Gusto. « On ne demande qu'à chanter vos noms avec amour, pas comme on a chanté ceux des trois petites salo*** qui ont quitté notre club ces derniers mois », disait-il.

« On a toujours aimé le club »