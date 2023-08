Il révèle une grosse erreur sur le mercato de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à l’issue de la saison dernière Alexis Sanchez a quitté l’OM. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a expliqué qu’il avait décidé de ne pas conserver l’international chilien. De son côté, Jérôme Rothen estime que le président marseillais a fait une erreur, en ne conservant pas l’attaquant qui s’est engagé avec l’Inter Milan.

Auteur d'une excellente saison dernière, Alexis Sanchez n'a toutefois pas prolongé à l'OM et s'est engagé avec l'Inter Milan. Et pourtant, l'international chilien a assuré que son idée première était bien de rester à Marseille. Et Pablo Longoria confirme qu'il y avait également songé.

L'OM voulait conserver Alexis Sanchez

« Jusqu'au dernier moment, c'était dans notre tête, savoir comment son arrivée pourrait être complémentaire avec l'effectif actuel. On a eu beaucoup de discussions. On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines, je ne pourrais pas donner une date exacte car on a tellement eu de discussions qu'on oublie. C'est un super joueur qu'on aimerait avoir avec nous, c'est sûr. Mais on recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif », confiait le président de l’OM en conférence de presse, et Jérôme Rothen ne comprend pas cette stratégie.

«C’est à rien y comprendre»