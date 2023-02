Il rêvait de l’OM, son vœu est exaucé

Thomas Bourseau

Depuis toujours, Samuel Gigot avance avec un rêve en tête : arborer la tunique de l’OM. L’enfant d’Avignon l’avait confié à Mamadou Niang au milieu des années 2010 comme l’ancienne icône de l’OM l’a confié ces dernières heures. Le souhait de Gigot a été exaucé.

Samuel Gigot est un enfant d’Avignon. Natif de la ville, il y a fait ses premiers pas avant de sauter dans le grand bain professionnel en 2012 à Arles-Avignon où il a notamment croisé la route d’une icône de l’OM en la personne de Mamadou Niang. Par la suite, Gigot a connu la Belgique à Courtrai et à La Gantoise avant de s’exiler en Russie au Spartak Moscou. Et depuis l’été dernier, Gigot vit son rêve d’enfant : jouer à l’OM.

«Son rêve, c’était de jouer un jour à l’Olympique de Marseille»

Dès sa rencontre avec Mamadou Niang à Arles-Avignon, le défenseur français avait fait part de son vœu d’évoluer à l’OM, son club de coeur. C’est en effet l’information que Niang a divulgué au site officiel de la Ligue 1 après en avoir fait de même au début du mois de février à La Provence. « Je suis content qu’il devienne l’un des chouchous des supporters. C’est un gars de la région, il a toujours été supporter de l’OM. A l’époque où on était ensemble à Arles-Avignon, son rêve, c’était de jouer un jour à l’Olympique de Marseille. Il pensait qu’il était inatteignable mais il a finalement réussi à le réaliser en faisant ce qu’il fallait dans ses clubs précédents ».

«C’est une très belle récompense pour lui»