Il recale une légende et finit au Real Madrid !

Jude Bellingham (20 ans) est l’un des talents les plus prometteurs du football européen. Depuis l’été dernier, l’international anglais fait les beaux jours du Real Madrid. Néanmoins, à 17 ans, le milieu de terrain aurait pu vivre le rêve de tant d’autres joueurs : signer à Manchester United. Mais ce jour-là, Bellingham a recalé des légendes en raison de son temps de jeu.

Avant de s’engager en faveur du Borussia Dortmund où il s’est révélé aux yeux de l’Europe pendant trois saisons, Jude Bellingham aurait pu rester en Angleterre et signer à Manchester United en provenance de Birmingham City. Néanmoins, après avoir pourtant rencontrer la légende Sir Alex Ferguson et bien d’autres icônes des Red Devils , Bellingham a recalé l’institution du championnat anglais, à l’âge de 17 ans pour une raison précise.

«Il savait ce qu'il voulait»

Présent sur le plateau de The Overlap entouré de Jamie Carragher, Ian Wright, Roy Keane et Gary Neville, Ole Gunnar Solskjaer a raconté le jour où, en tant qu’entraîneur du club, il avait vu Manchester United sortir l’artillerie lourde afin de convaincre Jude Bellingham de signer, en vain. « Bellingham était dans la place, il savait ce qu'il voulait. On ne peut pas demander beaucoup plus à un milieu de terrain. J'étais là évidemment en tant que manager. Sir Alex (ndlr Ferguson) était là. Roy (ndlr Keane) aurait dû être là, mais tu ne l'étais pas » , a-t-il déclaré en se tournant vers Roy Keane assis à côté de lui. « Bryan Robson était là et (Eric) Cantona était présent ce jour-là quand il est arrivé au club ».

Bellingham réclamait un temps de jeu important… et enflamme le Real Madrid à présent