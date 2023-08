Il recale un club et fonce vers le PSG

Baptiste Berkowicz

Dans sa volonté de renforcer son secteur offensif, le PSG a décidé de cibler Bradley Barcola depuis de longues semaines. Malgré la volonté de Chelsea de tenter le coup jusqu'au bout pour l'attaquant lyonnais, le joueur de 20 ans se dirige vers Paris. L'OL et le club de la capitale ont vu leurs positions se rapprocher ces dernières heures.

L'un des feuilletons de l'été au PSG touche bientôt à sa fin. Bradley Barcola a été érigé en priorité par la direction parisienne depuis de nombreuses semaines. Après les départs de Lionel Messi et de Neymar, le club de la capitale doit repenser son attaque et entend miser sur le joueur français.

Chelsea a tenté Barcola...

Auteur d'une saison dernière très prometteuse, Bradley Barcola ne passe pas inaperçu notamment du côté de l'Angleterre. Pisté par Chelsea tout au long de ce mercato, l'attaquant français a même vu les Blues insister jusqu'à très récemment. En effet, d'après les informations de Sports Zone , le club londonien a tenté le tout pour le tout ces dernières heures pour s'attacher les services de Bradley Barcola. John Textor, propriétaire de l'OL avait une préférence pour Chelsea en cas de vente de son joueur français. C'était sans compter sur la volonté de ce dernier.

....le joueur veut le PSG !