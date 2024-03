Il quitte l’OM, les mauvaises nouvelles s’accumulent

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison, Gennaro Gattuso n’aura pas fait long feu à l’Olympique de Marseille. Il a en effet été remercié seulement quelques mois après et remplacé par Jean-Louis Gasset, qui semble d’ailleurs avoir totalement changé le visage de l’équipe. Et les revers ne devraient pas s’arrêter là, puisque l’Italien pourrait voir une occasion lui passer sous le nez.

Après Marcelino, qui est parti après seulement sept matchs, Pablo Longoria a décidé de confier les rênes de l’OM entre les mains de Gennaro Gattuso. Un pari qui n’a pas été payant, puisque l’Italien a été écarté seulement quelques mois après.

OM : Un deal inespéré à 25M€ prend forme ? https://t.co/qg1UNBupCV pic.twitter.com/HxM8RN9WG3 — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Gasset a déjà fait oublier Gattuso

Le pire, c’est que depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé pour prendre sa place, l’OM va beaucoup mieux. Le jeu de l’équipe est beaucoup plus offensif et surtout les places qualificatives pour la Ligue des Champions ne sont plus si loin que ça, avec seulement quatre points de retard.

Palladino au Torino ?