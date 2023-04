Il quitte l’OM, l’ASSE lui rend un très grand service

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, Niels Nkounkou s’est engagé avec l’ASSE dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Arrivé d’Everton, il a ainsi fait son grand retour en France, lui qui a été formé du côté de l’OM. Nkounkou retrouve donc l’Hexagone, pour son plus grand bonheur lui qui a notamment un point négatif suite à son départ de la Canebière.

Afin d’éviter la relégation en National, l’ASSE s’est renforcée en janvier et Laurent Batlles a notamment pu compter sur le renfort de Niels Nkounkou. Une arme décisive pour le moment puisque le piston gauche enchaine les grosses prestations. Prêté par Everton, Nkounkou s’éclate donc à l’ASSE et il semble plus heureux que jamais…

« C’est toujours plus facile quand on est chez soi »

Suite à son départ de l’OM pour Everton en 2020, Niels Nkounkou retrouve donc la France avec l’ASSE. Et visiblement, le néo-Stéphanois en avait besoin. Rapporté par L’Equipe , Nkounkou a confié : « C’est toujours plus facile quand on est chez soi, avec des joueurs qui parlent français ».

Nkounkou va rester à l’ASSE ?

A l’ASSE, Niels Nkounkou est épanoui et cette belle histoire pourrait d’ailleurs continuer plus longtemps que prévu. En effet, les Verts disposent d’une option d’achat fixée à 2M€ pour s’offrir l’actuel joueur prêté par Everton. Nkounkou pourrait donc rester à l’ASSE, mais encore faut-il qu’il y ait l’argent nécessaire pour cela…