Il quitte le PSG et hallucine après son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2012 au PSG dans l'ombre géante de Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti débarquait à Paris quasiment incognito du haut de ses 19 ans. Onze ans plus tard, le milieu de terrain italien est parti en tant que légende du club de la capitale. Il reconnaît d'ailleurs que lorsqu'il a signé en provenance de Pescara, jamais il n'aurait pensé vivre une telle carrière au PSG.

Pour le deuxième mercato estival de l'ère QSI, en 2012, le PSG va frapper très fort et lancer concrètement son projet grâce aux signatures de Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic. Néanmoins, un autre transfert, qui fera beaucoup moins parler à l'époque, va marquer l'histoire du club. En effet, le PSG n'hésite pas à lâcher environ 12M€ sur un jeune milieu de terrain italien qui évolue en Serie B à Pescara, un certain Marco Verratti. Il sera d'ailleurs présenté le même jour que Zlatan Ibrahimovic, suscitant cependant beaucoup moins d'enthousiasme. Et pourtant, Verratti va rester onze ans au PSG, jusqu'à son départ pour Al-Arabi au Qatar cet été, après avoir été l'un des chouchous du Parc des Princes.

Luis Enrique en a marre, Marco Verratti interpelle le PSG ! https://t.co/vF3kkG0S27 pic.twitter.com/JqMrIEiM39 — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Verratti ne pense pas connaître ça au PSG

Et dans une interview accordée à L'EQUIPE , le milieu de terrain italien explique d'ailleurs comment il a réussi à obtenir ce statut si rapidement : « C'est venu dès le début. Je pense que les supporters voient si tu donnes tout, si tu mouilles le maillot. Ça ne tourne pas toujours bien, mais ils voyaient mes intentions. Je n'ai jamais triché. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir, mais parce que c'était mon travail, ma passion depuis que j'ai 4 ans ». Marco Verratti reconnaît également qu'il n'aurait jamais pensé réaliser une telle carrière au PSG.

«Jamais je n'aurais pensé faire une telle carrière»