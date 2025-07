Il quitte le PSG et hallucine !

Il y a quelques années, Blaise Matuidi faisait le bonheur du PSG, au sein d’un milieu de terrain d’exception avec Marco Verratti et Thiago Motta. Après Paris, le Français a décidé de voguer vers la Juventus de Turin. Le champion du monde a été particulièrement choqué lorsqu’il a découvert dans quelle institution il avait mis les pieds.

Cette saison, le PSG a pu s’appuyer sur un milieu de terrain de grande qualité. Vitinha , João Neves et Fabian Ruiz ont brillé, rappelant certaines anciennes gloires parisiennes. On pense notamment à l'entrejeu composé de Blaise Matuidi , Marco Verratti et Thiago Motta , qui avait roulé sur la Ligue 1 il y a quelques années.

Matuidi a halluciné à la Juventus

Au sein de l’entrejeu parisien, Blaise Matuidi excellait par sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l’avant. Le Français aura fait le bonheur du PSG pendant six saisons avant de rejoindre la Juventus de Turin. Le champion du monde a d’ailleurs totalement halluciné quand il a débarqué en Italie, comme il l’a révélé lors d’un entretien accordé à Tuttosport. « Je me souviens du jour de mon arrivée au siège : j'ai tout de suite compris que je me trouvais dans un environnement hors du commun. Une institution gigantesque, par son histoire, son blason, ses structures. Bref, un club très puissant. Les personnes qui y travaillaient avaient une ambition démesurée. Je ne veux pas dire que ce n'était pas le cas au PSG, mais c'était la première fois que je mettais les pieds hors de France... »