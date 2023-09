Il part en guerre pour un transfert au PSG, on tremble en Allemagne

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a été au coeur de deux guerres pour boucler deux transferts. Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, représentés par Moussa Sissoko, ont tout les deux forcé leur transfert de la capitale. Et en Allemagne, on commencerait déjà à trembler pour un autre client de l'agent de 39 ans.

Cet été, le PSG a été au coeur de quelques guerres pour se renforcer. Le club de la capitale a longuement bataillé pour s’attacher les services de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Désireux de rejoindre le PSG, l’attaquant de 24 ans a forcé son départ de l’Eintracht Francfort dans les ultimes heures du mercato.

Moussa Sissoko a forcé deux transferts au PSG

Ousmane Dembélé, lui, voyait le FC Barcelone tout faire pour retarder son transfert. Les deux nouveaux joueurs du PSG partagent d’ailleurs un point commun puisqu’ils sont représentés par Moussa Sissoko. L’agent de 39 ans a donc déclenché deux clashs en faveur de la formation parisienne cet été. Et il pourrait reproduire le même schéma avec un autre joueur évoluant en Bundesliga.

Panique au Bayern Munich pour Upamecano ?