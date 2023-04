«Il n’y a rien», il démonte une rumeur sur la vente de l’OM

La rédaction

Il y a un peu plus de deux ans, les premières rumeurs sur la vente de l'OM apparaissaint sur la toile. Depuis, rien n'a changé au sein du club marseillais, mais certains journalistes continuent à évoquer un changement de direction dans les prochains mois. Récemment, une rumeur a fait état d'une possible arrivée de Mathieu Flamini, mais elle a, très vite, été démentie.

A Marseille, le bruit court toujours quant à une éventuelle vente de l'OM. Certains journalistes et supporters marseillais entretiennent le doute sur les réseaux sociaux sous la bannière #Vente OM. Dernière rumeur en date, la possible arrivée à la tête de l'OM de Mathieu Flamini, ancien joueur devenu homme d'affaires influent. Tout est parti d'un entretien de Flamini à The Athletic.





La vente de l’OM bouclée, il lâche une grosse révélation https://t.co/EEMN02mFIi pic.twitter.com/gRIAMydG7n — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Flamini avait mis le feu à Marseille

« Arsenal ? Le Milan AC ? Ces clubs ont une place spéciale dans mon cœur. Je n'oublie pas d'où je viens. Dans la vie, vous ne savez jamais, mais c'est une question de bonne opportunité. Je suis un réel croyant du bon moment, bon endroit, bonne personne. Nous verrons de quoi l'avenir sera fait. Je suis un croyant. Si vous voulez absolument quelque chose, l'univers va vous l'apporter. Voyons ce que l'univers va apporter » a confié l'ancien joueur de l'OM.

Vézirian calme tout le monde