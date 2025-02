«Il ne va pas rester», un grand nom de l’OM proche du départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE jeudi, Medhi Benatia a jeté un froid sur son avenir à l'OM en indiquant qu'il n'allait certainement pas s'éterniser dans ses fonctions de directeur sportif. Et Daniel Riolo a réagi à ces propos de l'ancien défenseur central marocain en faisant part de ses préoccupations s'il venait vraiment à quitter l'OM.

De retour à l'OM il y a un peu plus d'un an, Medhi Benatia occupait initialement la fonction de conseiller sportif et a récemment été promu en tant que directeur du football du club phocéen. L'excellent travail effectué par l'ancien joueur de la Juventus Turin et du Bayern Munich est loué de partout, et pourtant, Benatia a jeté un gros froid sur son avenir à l'OM.

Benatia évoque déjà un départ

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE jeudi, il a indiqué qu'il ne s'éterniserait pas dans ses fonctions actuelles à l'OM : « Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour », a confié Benatia.

« Il ne va pas rester longtemps »

Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a réagi à cette intrigante de la part de Medhi Benatia : « C'est le passage de l'interview qui m'inquiéterait si j'étais Marseillais. Tu sens que le mec ça va lui pomper de l'énergie et qu'il ne va pas rester longtemps. Quand tu lis l'interview, t'as l'impression qu'il se donne réellement à fond, et je sais qu'il se donne plus qu'à fond, et il sent peut-être poindre une lassitude », estime Riolo. Affaire à suivre...