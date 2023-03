Une star lâche un gros coup de pression, l’OM panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez dispose d’une saison supplémentaire en option. Néanmoins, il n’est pas sûr de vouloir l’activer. En conférence de presse, l’attaquant de l’OM a d’ailleurs évoqué son avenir en mettant un coup de pression à sa direction.

L’été dernier, l’OM réalisait un très joli coup en arrachant la signature d’Alexis Sanchez, laissé libre par l’Inter Milan où il jouait peu. Et depuis le début de saison, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone répond présent et s’est imposé comme le leader du club phocéen. Néanmoins, son contrat s’achève en juin prochain et bien qu’il dispose d’une option pour une prolongation d’une saison à l’OM, son avenir reste toujours aussi flou. Un sujet évoqué par Alexis Sanchez.



«J’ai envie de rester mais…»

« J'ai envie de rester, mais je suis ici pour gagner. Je veux être champion, je l'ai dit dès le premier jour. Dans ma carrière j'ai toujours gagné, j'ai toujours eu ce désir. Je suis ici pour gagner des titres, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième ou troisième ou quatrième... Mercredi j'étais encore plus triste que les supporters. C'est un sentiment qui m'anime, et ça ne passera pas après deux ou trois succès. On verra en fonction des résultats et de la qualification en Ligue des champions », lance l’attaquant de l’OM en conférence de presse.

«Parfois, je suis frustré»