Il l’annonce, l’OM aura une attaque de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est probablement l’un des plus gros coups du mercato en Ligue 1 jusque-là. L’OM s’est effectivement attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang pour les trois prochaines saisons. Et alors que des interrogations entourent son état de forme après un exercice délicat du côté de Chelsea, Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, rassure les Marseillais.

Comme l'été dernier avec Alexis Sanchez, l'OM tient son très gros coup du mercato. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé avec l'OM pour trois saisons, dix ans après avoir quitté la Ligue 1 et l'ASSE. Néanmoins, plusieurs doutes subsistent concernant son état physique après une saison poussive à Chelsea. Mais Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, se montre très rassurant.

L’OM tente encore un pari sur le mercato, ce sera 20M€ ! https://t.co/FEMZpbCEHv pic.twitter.com/UjDqIddw1M — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

«Il a marqué plus de 300 buts depuis ses débuts»

« Marcelino est un entraîneur qui pratique un football offensif avec un jeu assez direct, donc il aura besoin de joueurs de profondeur, et ça correspond bien au profil de Pierre-Emerick. Il ne faut pas oublier non plus sa qualité de finisseur. Je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte en France, mais devant le but, c'est un tueur ! Je trouve d'ailleurs que sa carrière n'est pas reconnue à sa juste valeur : on oublie un peu vite ses saisons à Dortmund (2013 - janvier 2018) et à Arsenal (janvier 2018 - janvier 2022). Comme tous les buteurs, il fonctionne par cycles et parfois ça s'est un peu moins bien passé mais il a marqué plus de 300 buts depuis ses débuts. Et puis, il a beaucoup d'autres atouts : il se déplace très bien tactiquement, il peut jouer dans l'axe ou sur un côté, il défend bien aussi », lance le sélectionneur du Gabon dans une interview accordée à L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Il a encore les reins solides, ne vous inquiétez pas !»