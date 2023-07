Il l'annonce en direct, le PSG a tenté un transfert à 100M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Agent de Vitor Roque, André Cury s'est prononcé sur les négociations du transfert de son joueur qui s'est officiellement engagé avec le FC Barcelone pour environ 30M€, ainsi que 31M€ de bonus. Mais avant d'opter pour le Barça, Vitor Roque était visiblement très convoité.

C'est désormais officiel, le FC Barcelone est parvenu à boucler le transfert de Vitor Roque. Le jeune attaquant brésilien débarque en provenance de l'Atlético Paranaense et le montant de la transaction avoisinerait les 61M€ au total, dont 31M€ de bonus. Un joli coup pour le Barça qui s'offre l'un des cracks brésiliens les plus convoité du marché. D'après son agent, André Cury, le club catalan aurait devancé de très nombreux grands clubs européens.

Plusieurs équipes ont tenté le coup pour Vitor Roque

« Nous sommes très heureux que Vitor vienne au Barça. Nous avons rejoint Barcelone à des conditions financières moins favorables que d'autres offres que nous avions, mais nous sommes très enthousiastes. Il y avait de meilleures offres en Angleterre et en France, mais le Barça est toujours au top. Il vient à Barcelone avec beaucoup moins d'argent et il est prêt à réussir », lance-t-il pour RAC 1 . Bien qu'André Cury ne cite pas explicitement le PSG, difficile d'imaginer un autre club français se mêler à la lutte pour un tel transfert.

Des offres à plus de 100M€ ?