Il lâche un aveu surprenant sur son transfert à l’OM

Il y a maintenant plus de dix ans, avant que Brice Samba devienne un international français et une référence à son poste en Ligue 1, le gardien évoluait au Havre avant que l’OM ne l’appelle un soir de décembre 2012. Samba avoue aujourd’hui avoir raccroché au nez de José Anigo, estimant que tout ceci ne fut qu’une vaste blague.

Entre l’OM et Brice Samba, la magie n’a jamais vraiment pris. Et pour cause, lors de son passage à Marseille long de quatre saisons et demi, le gardien français n’a pris part qu’à cinq petits matchs. Peu, trop peu pour espérer s’y imposer en tant que portier numéro un.

«« Oui bonjour c'est José Anigo ». Et moi je raccroche»

Et il faut dire que tout n’était pas parti de la meilleure des manières pour Brice Samba à l’OM comme l’atteste cette anecdote racontée par le principal intéressé à Ouest France. « C'était fou ! Je crois que c'était vers le 26 ou le 27 décembre 2012 du coup. J'ai un numéro qui m'appelle, je décroche et on me dit, avec l'accent marseillais : « Oui bonjour c'est José Anigo ». Et moi je raccroche, je me dis que c'est une blague d'un pote, c'est sûr ».

«Mais t'es sérieux, il y a José Anigo qui t'a appelé»