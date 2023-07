Il lâche l’ASSE, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une excellente saison en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso était convoité par de nombreux clubs. Il faut dire que son contrat prenait fin le 30 juin. L’attaquant de l’ASSE a décidé de s’engager avec l’Etoile Rouge de Belgrade, et bien que les Verts n’aient rien officialisé, le joueur a fait ses adieux au club du Forez.

Cette saison, l'ASSE a réussi à se maintenir en Ligue 2 après s'être fait très peur. Les Verts le doivent en grande partie à Jean-Philippe Krasso auteur de 17 buts et 12 passes décisives en Championnat. Mais alors que son contrat s'achevait le 30 juin, l'attaquant a décidé de s'engager avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Sur les réseaux sociaux, il a d'ailleurs confirmé son départ.

Krasso confirme son départ de l'ASSE

« Après 3 saisons ou nous aurons tous vécu des hauts et des bas une page se tourne. J'aurais beaucoup appris et grandis durant ces années ici en passant également par Le Mans FC et l'AC Ajaccio », écrite l’attaquant ivoirien sur son compte Instagram , avant de revenir sur cette saison compliquée en Ligue 2 avec l’ASSE.

«Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne»