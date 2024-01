Il impressionne Gattuso, l’OM retourne sa veste pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour après un prêt d'un an et demi à Botafogo, Luis Henrique ne devait être que de passage à l'OM qui ne comptait pas sur le Brésilien. Mais le jeune ailier a impressionné en interne par son implication et sa mentalité. Au point de convaincre Pablo Longoria de changer ses plans et d'envisager de conserver Luis Henrique.

Cet hiver, l'OM est en feu sur le mercato. Très actif avec l'arrivée de quatre joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, le club phocéen est plus discret sur le plan des départs puisque seul Renan Lodi est parti pour le moment. Une situation qui devrait rapidement évoluer puisque Vitinha et Jonathan Clauss sont notamment concernés par un transfert. Mais cela ne devrait pas être le cas pour Luis Henrique, encensé par Pablo Longoria.

Luis Henrique fait bonne impression à l'OM...

« Pour Luis Henrique, la première chose est de le remercier de la manière avec laquelle il est revenu. Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit beaucoup en son potentiel, depuis le premier jour. C'est difficile de s'imposer comme on arrive à 18 ans. Il n'a jamais trouvé de continuité, la saison au Brésil lui a fait du bien. Aujourd'hui encore on discutait. Les portes de l'OM sont toujours ouvertes pour lui. On aura une discussion individuelle avec lui. La position aujourd'hui est qu'on tient à Luis Henrique. Ce qu'il a montré au match et la détermination à l'entraînement », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

... et pourrait être conservé cet hiver