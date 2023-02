Il flambe à l'OM, sa plus grande qualité est révélée

Axel Cornic

Son départ était regretté, mais désormais peu de personne semblent encore se souvenir de Jorge Sampaoli du côté de l’Olympique de Marseille. Tout ça grâce à Igor Tudor, sifflé à ses débuts qui a force de travail a su retourner la situation et séduire tout le monde, même les observateurs les plus difficiles comme Daniel Riolo.

En six mois, il a transformé les sifflets en applaudissements. Nombreux étaient ceux qui promettaient un calvaire à Igor Tudor, mais ce dernier a finalement réussi à mettre tout le monde d’accord et désormais son OM rêve même d’un incroyable titre en Ligue 1, à quelques jours d’un énorme choc contre le PSG.

Chambré, l'OM se venge https://t.co/QR23V5ute8 pic.twitter.com/oH6s7gLuuG — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Tudor a séduit Riolo

Dans l’ After Foot , Daniel Riolo s’est montré très élogieux à l’encontre de l’entraineur de l’OM, qui après sa victoire sur le TFC (2-3) pointe à la deuxième place de Ligue 1. « Tudor ? Il n’hésite pas. Il tranche. Quand un truc ne va pas il tranche. C'est une qualité » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« Nous étions sûr d'avoir fait le bon choix »