Il fait une annonce, Zidane va adorer

Hugo Chirossel

Sans club depuis bientôt deux ans, le grand retour de Zinédine Zidane est attendu. Si nom a été évoqué du côté du PSG, le champion du monde 1998 pourrait également revenir au Real Madrid afin de remplacer Carlo Ancelotti. Annoncé comme potentiel futur sélectionneur du Brésil, le technicien italien ouvert la porte à cette possibilité.

Quel sera le prochain club de Zinédine Zidane ? Après près de deux ans sans exercer, le Ballon d’Or 1998 est prêt à reprendre du service. Récemment, il a été lié au PSG, qui penserait toujours à lui en cas de départ de Christophe Galtier. Mais Zinédine Zidane pourrait également retourner au Real Madrid, qu’il a quitté en juin 2021.

Zidane - PSG : L'ultimatum du Qatar https://t.co/1hxbxHyp2y pic.twitter.com/ZQyZR53mat — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Le Brésil veut Ancelotti

En effet, l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène est encore incertain. D’autant plus qu’il est dans le viseur du Brésil, à la recherche d’un sélectionneur à la suite du départ de Tite après la Coupe du monde. En ce sens, Ednaldo Rodrigues, président de la Fédération brésilienne de football, a récemment exprimé toute l’admiration qu’il éprouvait pour le technicien italien. Selon Marca , une rencontre entre les deux parties serait d’ailleurs prévue début avril.

«Je suis très excité à ce sujet»