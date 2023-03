Il est le grand rêve du Qatar, le PSG le raye de sa liste

Thomas Bourseau

Bien qu’il semble être l’une des signatures rêvées du Qatar, les propriétaires du PSG pourraient devoir s’asseoir sur leur désir de recruter Mohamed Salah (30 ans). Pour la simple et bonne raison que la direction chercherait un profil moins âgé.

Depuis quelques années, le nom de Mohamed Salah revient occasionnellement du côté du PSG sur le marché des transferts. En 2021, et alors que le Real Madrid mettait déjà le feu dans le feuilleton Kylian Mbappé, il était question d’un intérêt du PSG pour Salah. Ou plus précisément du Qatar.

Le Qatar rêve de Mohamed Salah...

The Transfer Window Podcas t dévoilait alors que les propriétaires qataris du PSG voyaient d’un très bon œil le recrutement de l’international égyptien tant sur le plan sportif que marketing. Et alors que la rumeur a repris de l’ampleur dans le cadre de la succession de Lionel Messi qui n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG, un coup de froid est jeté dans l’opération Mohamed Salah.

Le Real Madrid s’invite à la fête pour un coup à 100M€ du PSG https://t.co/hPlcAf5h5Z pic.twitter.com/iRczeivGve — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

...le PSG vise un profil plus jeune