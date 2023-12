Il débarque à l'ASSE et réclame du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison en dents de scie, l'ASSE a décidé de prendre les choses en main afin de rester en course pour la montée en Ligue 1. Dans cette optique, Laurent Batlles a été démis de ses fonctions et les Verts viennent d'annoncer le nom de son successeur puisqu'il s'agit d'Olivier Dall'Oglio. Et ce dernier annonce déjà la couleur pour le mercato avec sa volonté de renforcer l'effectif.

C'est désormais officiel, Olivier Dall'Oglio est le nouvel entraîneur de l'ASSE. Il remplace Laurent Batlles qui a été démis de ses fonctions après une série de cinq défaites consécutives en Ligue 2. Afin d'inverser la spirale négative, les Verts ont donc décidé de changer d'entraîneurs, en désignant donc Olivier Dall'Oglio pour le remplacer. Ce dernier a officiellement été nommé ce mardi et aura pour ambition de rester dans la course à la montée en Ligue 1. Pour cela, il faudra rapidement redresser la barre en Championnat. Ce qui pourrait passer par un mercato actif pour renforcer l'effectif.

Dall'Oglio réclame déjà des renforts

Présent en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio a ainsi évoqué ses attentes sur le mercato : « Offensivement, il y aura aussi un travail à faire, peut-être sur de la profondeur sur ce que j’ai vu. (...) On verra avec Loïc (Perrin), parce qu’on va travailler sur le recrutement, de prendre en compte ces qualités de profondeur qu’on souhaite avoir ». Loïc Perrin est d'ailleurs conscient qu'il faudra probablement s'activer cet hiver.

«On a commencé à en parler forcément»