Il craint une catastrophe pour l’ASSE

Bien partie pour se maintenir en Ligue 2 après une première partie de saison catastrophique, l’ASSE devra toutefois gérer parfaitement son mercato estival avec notamment les cas de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, excellents cette saison, et dont l’avenir est incertain. Pour Denis Balbir, les conserver est une priorité.

L'ASSE est sur le point de réussir à se sauver après une première partie de saison catastrophique. Par conséquent, afin d'éviter de se remettre en danger, les Verts doivent au mieux préparer la saison prochaine en réglant certains dossiers chauds à l'image de celui de Jean-Philippe Krasso, dont le contrat s'achève en juin prochain, et de Niels Nkounkou dont l'option d'achat, estimée à 3M€, semble pour l'instant trop élevée pour les finances des Verts. Mais pour Denis Balbir, il faut absolument conserver ces deux joueurs.

«J'espère que les Verts parviendront à prolonger Krasso»

« Au stade Océane, Jean-Philippe Krasso s'est encore montré à son avantage. J'espère que les Verts parviendront à le prolonger et qu'il sera encore là la saison prochaine. Pour moi, il est important de pouvoir construire sur la stabilité si on veut revoir l'ASSE en Ligue 1 en 2024. Les meilleurs joueurs doivent rester. Une équipe est en train de se former et il faut continuer à capitaliser là-dessus si on veut espérer une remontée au bout du cycle de deux ans que nous a présenté Laurent Batlles à son arrivée », explique le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’évoquer le cas Niels Nkounkou,

«Le constat est le même pour l'excellent Niels Nkounkou»